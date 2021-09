Esmeralda Godlewska przesadziła. Trudno ją poznać

Siostry Godlewskie chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. Cała ich kariera oparta jest na szokowaniu odbiorców i tak już raczej pozostanie. Nieustanne kłótnie i godzenie to było za mało - Esmeralda Godlewska ciąż nieustannie wymyślała sposoby na to, by przyciągnąć do siebie uwagę internautów.