Esportowe emocje i plejada gwiazd na Winter Meet at Rift 2024

W najbliższy weekend wzrok wszystkich polskich graczy League of Legends, VALORANT i innych tytułów stworzonych przez Riot Games skierowany będzie na Warszawę. To właśnie tam w EXPO XXI, w dniach 17 i 18 lutego odbędzie się WInter Meet at Rift 2024, czwarta odsłona festiwalu gamingowego tworzonego przez GAM3RS_X.