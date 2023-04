Etiennette Wiśniewska żyje bez chrztu i komunii. Tak postanowili jej rodzice

- U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii, tylko dzieci z Mandaryną, czyli Xavier i Fabienne. [...] Etiennette i Vivienne (z małżeństwa z Anią Świątczak - przyp.red.) chodziły do chrześcijańskiej szkoły i są wychowane w wierze chrześcijańskiej, ale same będą decydowały, który kościół pozwoli im na rozwijanie tej wiary w sobie. Falco (syn Michała i jego obecnej żony Poli - przyp.red.) podobnie, też nie był chrzczony. Chodzi przecież o to, by chrzest przyjąć świadomie, Jezus jest tego najlepszym przykładem - stwierdził w rozmowie z "Faktem".