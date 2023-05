Eurowizja 2023. Zaskakujący występ księżnej Kate. Tak wyglądały kulisy

Wiadomo też, skąd jest suknia, którą Kate miała na sobie na nagraniu. To kreacja od Jenny Packham i kosztuje - uwaga - ponad 22 tysiące złotych. Wciąż jest dostępna w sklepach internetowych, co przy tej cenie nie powinno dziwić. Obserwatorzy stylu księżnej zwracają uwagę na kolor jej sukni. Błękit jest oczywistym nawiązaniem do jednej z barw ukraińskiej flagi.