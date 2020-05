Eurowizja Junior 2020. Wiadomo już, gdzie odbędzie się konkurs

W 2019 r. Viki Gabor zwyciężyła Eurowizję Junior. Wówczas Polska starała się o to, aby tegoroczny finał konkursu odbył się w naszym kraju. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy tak się stanie, ponieważ byłby to drugi raz z rzędu. Młoda wokalistka przekazała decyzję podczas sobotniego internetowego finału Eurowizji dla dorosłych.