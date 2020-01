Eva Amurri spodziewa się trzeciego dziecka. Przyjdzie na świat po rozwodzie rodziców

Eva Amurri ogłosiła niedawno, że spodziewa się kolejnego dziecka. Do radosnej wiadomości dołożyła łyżkę dziegciu. Aktorka się rozwodzi.

Eva Amurri to młoda aktorka, która zdążyła już wyrobić sobie pozycję w branży. Zaistniała grając choćby w przebojowym serialu komediowym "Californication" z Davidem Duchovnym czy produkcji "Sekretne życie Marylin Monroe". Niewielu jednak wie, że zamiłowanie do aktorstwa odziedziczyła po słynnej mamie. Amurri to córka… Susan Sarandon.