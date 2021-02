Eva Halina Rich pokazała córki. "Ciężko uwierzyć, że dzieci dorastają tak szybko"

Celebrytka udzieliła nawet ostatnio wywiadu "Dzień dobry TVN", by opowiedzieć, jak potoczyły się jej dalsze losy. Jak się okazało, jej życie bardzo się zmieniło. Jej ukochany mąż jest poważnie chory. Doznał udaru i potrzebuje stałej, troskliwej opieki. Eva Halina Rich obecnie więc większość swojego czasu poświęca właśnie ukochanemu. Choć wyjawiła, że nie jest im łatwo, nie poddaje się w walce o powrót do zdrowia męża i nie traci pogody ducha.

- Ludzie mają gorzej, więc nie można się nad sobą użalać. W takich chwilach człowiek zaczyna myśleć o życiu, o tym, co jest ważne, co i jak długo – stwierdziła w grudniu w "DDTVN".

"Ciężko uwierzyć, że dzieci dorastają tak szybko. My, dorośli, pamiętamy jak to by było wczoraj . Dla dzieci czas ubiega w zupełnie innym tempie. Wszystko w życiu jest relatywne z własnej perspektywy. Czuje się patrząc na moje córki, jak bym była zupełnie w innym świecie niż one. Może i jestem...", napisała na Instagramie i pokazała dwa zdjęcia swoich pociech.