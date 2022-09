Eva LaRue była nękana przez stalkera 12 lat. Przedstawiał się jako Freddy Krueger

Sam Rogers przeprosił Evę LaRue i jej córkę oraz wyraził skruchę: "Chciałbym, żeby ktoś interweniował dużo wcześniej i żeby złapano mnie dużo wcześniej". Sędzia skazał go na 40 miesięcy więzienia. LaRue powiedziała po ogłoszeniu wyroku, że ten czas to tylko chwilowa ulga i boi się, co się stanie, kiedy Rogers wyjdzie na wolność.