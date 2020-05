Eva Mendes odpowiada na zarzuty fanki. Broni Ryana Goslinga!

Eva Mendes i Ryan Gosling maja dwie córeczki: Esmeraldę i Amandę. Zdjęcia dziewczynek to prawdziwa rzadkość, bo znana para unika fotoreporterów jak ognia. Wszyscy dziennikarze wiedzą, że nie mogą pytać ich podczas wywiadów o życie prywatne, bo to grozi końcem rozmowy! Oboje postawili tę granicę i są w tym konsekwentni.

Czy to ukrywanie prywatności najbliższych kiedyś się skończy? W jednym z wywiadów aktorka powiedziała, że jej córki są jeszcze za małe, by rozumieć, o co chodzi z publikacją wizerunku w internecie. Więc dopóki nie będą na tyle duże, by się na to świadomie zgodzić, Eva nie będzie publikować ich zdjęć.