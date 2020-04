Eva Minge grzmi na Instagramie. "Jestem apolityczna"

- Podkreślę setny raz JESTEM APOLITYCZNA. Krytykuje z każdej strony trybuny, to co mi Ewie Minge się nie podoba, co mnie obywatelkę Polski boli, co mnie człowieka drażni. Mam do tego prawo. Jak większość Państwa słabo znoszę obecną sytuację, ale staram się być odpowiedzialna społecznie i przydatna. Nie zmienię zdania. To nie jest czas na wieczną krytykę, a czas na działanie! Nie pozbędę się zniesmaczenia wywołanego wydawaniem pieniędzy przez polityków na spoty reklamowe zamiast na działalność społeczną w obecnej sytuacji. Nie zmienię zdania na temat potrzeby zjednoczenia się wszystkich mądrych ludzi, partii, środowisk do walki w jednym kierunku: o nasze życie, zdrowie i jakieś jutro... jakieś. To nie jest czas na słowną kampanię, a czas czynów, wzajemnego wsparcia - napisała na Instagramie.