Evan Jonigkeit w "X-Menach" gra brzydala. W rzeczywistości jest naprawdę przystojny

Evan Jonigkeit to amerykański aktor, który znany jest głównie z roli w filmie "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie". Gwiazda wciela się tam w Toada - mutanta, który został stworzony na wzór ropuchy. Potrafił skakać na duże odległości oraz miał mocny i elastyczny język o długości 4 metrów. Przez niektórych jego postać jest uznawana za jednego z brzydszych czarnych charakterów filmów Marvela . W rzeczywistości aktor, który wciela się w Toada jest naprawdę przystojny.

Evan Jonigkeit jako Toad. Tak wygląda w rzeczywistości

Rok później Jonigkeit zadebiutował na wielkim ekranie w roli Toada w "X-Menach". To przyniosło mu rozpoznawalność. Evan został mocno ucharakteryzowany do roli złoczyńcy. Aktor nosił okulary lornetkowe i ostrego irokeza. Miał również nieciekawy grymas i twarz pokrytą brodawkami. To, jak wyglądał w filmie, było dalekie od tego, jak wygląda w rzeczywistości.