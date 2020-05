Ewa Błaszczyk ocenia ministra Szumowskiego. Zestawiła go z Religą

- Zaskoczył mnie swoją wiedzą o neutralnych komórkach macierzystych, którymi chcemy leczyć pacjentów. Spokojnie używał argumentów, mówił: "To mamy, tego nie mamy, to będzie trudne, a to możemy połączyć z takim programem". Wierzę, że kiedy minie najgorsze, znów się spotkamy i wspólnie obudzimy jeszcze wielu ludzi – dodała na łamach tygodnika.

Przypomnijmy Ewa Błaszczyk zaangażowała się w działalność o charakterze medycznym po rodzinnym dramacie, który rozpoczął się 20 lat temu. 2 lutego zmarł jej mąż i ojciec bliźniaczek, Jacek Janczarski, zaś sto dni później nieszczęście spotkało jedną z ich córek, Olę. 6-letnia dziewczynka zakrztusiła się tabletką na przeziębienie, co doprowadziło do zatrzymania krążenia. Dziecko przeżyło śmierć kliniczną, jednak dzięki reanimacji w warszawskim szpitalu na Bielanach, Ola wróciła do świata żywych. Niestety ceną, jaką za to zapłaciła, było zapadnięcie w śpiączkę.