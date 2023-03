Ewa Chodakowska dostała wiadomość od fanki. Chodzi o zarabianie na fanach

Celebrytka postanowiła opublikować to, co napisała do niej jedna z kobiet, które ćwiczą z nią od lat. Fanka skarży się Chodakowskiej, że jest wyszydzana przez znajomych. Wszystko przez to, że od lat trenuje z ze znaną fitnesiarą. Śmieją się, że tylko "daje zarobić" celebrytce. Jednocześnie kobieta podkreśla, że ona cieszy się z ćwiczeń Ewy i z przyjemnością płaci za jej pracę.