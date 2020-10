Ewa Chodakowska i majątek, który nieustannie rośnie. Te kwoty zwalają z nóg

Trenerka fitness nieustannie pnie się w górę na liście najbogatszych Polaków. W popularnym zestawieniu, które co roku przygotowuje tygodnik "Wprost", Ewa Chodakowska uplasowała się na 29. miejscu. To dwa miejsca wyżej niż rok temu. Propagatorka odchudzających treningów sukcesywnie poszerza swoją działalność i pomnaża majątek, udowadniając, że na zdrowym stylu życia można nieźle zarobić. Kiedy w 2017 roku po raz pierwszy pojawiła się wśród najbogatszych Polaków tygodnika, była na końcu zestawienia jako właścicielka dwóch spółek, z majątkiem wynoszącym 49 mln. Dziś liczba zarejestrowanych na nią przedsiębiorstw wzrosła do dziewięciu, a szacowany majątek Chodakowskiej rozrósł się do 185 mln złotych.