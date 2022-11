Ewa Farna już poczuła święta. Obwiązała się lampkami choinkowymi na środku stadionu

Wszystko wskazuje na to, że jednak Ewa nie potrafi długo żyć bez muzyki i kontaktu z fanami. Już wróciła na scenę, a teraz zapowiedziała w internecie wyjątkowy koncert. Odbędzie się on 14 października 2023 roku w Pradze i będzie zorganizowany z okazji 30. urodzin wokalistki. - Specjalnie zrobiliśmy to w weekend, żeby moi polscy fani też mogli przyjechać na tę imprezę - powiedziała Farna.