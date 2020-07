Ewa Farna o macierzyństwie. Otworzyła się przed Magdą Mołek

ZOBACZ: Koronawirus. Zakazano imprez masowych. Gwiazdy przekładają koncerty

- Nie chcę mówić, że dziecko jest ograniczeniem. Dla mnie to jest piękne. Nie miałam złych doświadczeń, nie miałam baby bluesa. Przecudowny okres życia. Ale chciałam podkreślić, że mam cudownego męża i jesteśmy w tym na 100 proc. Mogę też realizować się jako piosenkarka. Nie jestem sfrustrowana - powiedziała.

Piosenkarka nie będzie narzucać swojemu synkowi, jaką drogę zawodową ma wybrać. Chce, aby to on w przyszłości zdecydował, co jest jego pasją. W rozmowie z Magdą Mołek wyjawiła, że chce stworzyć dziecku ciepły dom, w którym będzie mógł mówić również o troskach i zmartwieniach.