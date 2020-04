Ewa Farna odwiedziła seniorów. Śpiewała im pod oknami

Znani i lubiani wykorzystują swoją popularność w sieci, by zachęcać fanów do pozostawania w domach. To jednak nie wszystko. Aktywnie angażują się w pomoc tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie. Grają koncerty głównie w domowych zaciszach, promując jednocześnie charytatywne zbiórki na rzecz medyków, seniorów, a także dzieci.