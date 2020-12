Ewa Farna pokazała romantyczną fotkę z mężem. Nie robi tego często

Ewa Farna jest od przeszło trzech lat szczęśliwą żoną. Jej wybrankiem jest Martin Chobot, wieloletni ukochany piosenkarki, a jednocześnie członek jej zespołu. Para nie ukrywała się specjalnie ze związkiem, ale się też z nim nie obnosiła. To, co prywatne, zwyczajnie zachowywali dla siebie.

Ewa Farna o tym, jak zmieniło się jej życie po ślubie. "Stajesz się częścią drugiej rodziny"

W nietypowy sposób poinformowała też, że spodziewa się dziecka – nagrywając nastrojowy klip do piosenki, w którym wystąpiła w zaawansowanej ciąży. Jedno jest pewne – Ewa Farna nie ma zamiaru robić z życiowych zmian tajemnicy, ale będzie informować o nich kiedy sama zechce i zrobi to na własnych warunkach.

Odkąd na świecie pojawił się ich synek, piosenkarka w zabawnym tonie opowiada, jak upływa im czas w rodzinnym gronie. Przede wszystkim to czas wypełniony miłością i bliskością, co widać na zamieszczanych przez nią zdjęciach. Ostatnie z nich przedstawia zaś dawno niewidziany widok, bardzo romantyczną, "całuśną" fotkę z mężem. Trzeba przyznać, to naprawdę sielski widok, aż się prosi o więcej!