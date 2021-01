Ewa Farna pozuje z mężem w samej koszuli

Ewa Farna jest od przeszło trzech lat szczęśliwą żoną. Jej wybranek to Martin Chobot, wieloletni ukochany piosenkarki, a jednocześnie członek jej zespołu. Para nie ukrywała się specjalnie ze związkiem, ale się też z nim nie obnosiła. To, co prywatne, zwyczajnie zachowywali dla siebie. W 2019 r. para poinformowała, że na świat przyszedł ich syn Artur.