Ewa Farna zwróciła uwagę seksownym strojem. "Dzień tych najsilniejszych i niezłomnych"

U Ewy Farny w ostatnich latach doszło do sporych zmian. W 2019 r. została po raz pierwszy mamą. Od tamtego czasu skupiała się przede wszystkim na rodzinie. Jednak muzyk zawsze pozostanie muzykiem, więc tylko kwestią czasu było, aż wokalistka znowu wróci do pracy. I tak się stało. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że nagrywa nowe utwory.

Farna przygotowała już kilka niespodzianek dla fanów, ale jeszcze nie zdradza szczegółów. Jak na razie obserwatorzy piosenkarki mogą przede wszystkim zwrócić uwagę na jej wygląd. Każdy, kto śledził jej poczytania, wie, że nie należy ona do osób, które martwią się o swoją figurę. Wręcz przeciwnie. Można nawet wywnioskować, że Farna coraz chętniej chwali się swoim ciałem.

Ewa Farna o tym, jak zmieniło się jej życie po ślubie. "Stajesz się częścią drugiej rodziny"

Jak nie pokazuje się w czarnym body, które odsłania jej nogi , to zadziwia oryginalnym kostiumem – połączeniem gorsetu z różową sukienką . Tak się składa, że gwiazda wrzuciła niemal identyczną fotkę z tą drugą stylizacją, będącą najprawdopodobniej efektem sesji promocyjnej. Tym razem możemy zobaczyć ją w całej okazałości – jej strój dopełniają efektownie prezentujące się muszkieterki.

Do zdjęcia Farna dołączyła opis, który związany jest z Dniem Kobiet i zarazem nawiązuje do najgłośniejszego wydarzenia ostatnich miesięcy, czyli protestów przeciwko zakazowi aborcji. "Dzień tych najsilniejszych i niezłomnych. Mam (czyli kurde bohaterek), żon, partnerek, sióstr, przyjaciółek, bizneswoman... KOBIET we wszystkich ich odsłonach.Dajcie prawa zamiast kwiatków" – napisała gwiazda.