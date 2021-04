Ewa Gawryluk opowiedziała o sekrecie swojej urody

- Niczego spektakularnego nie robię. Na proporcje ciała nie mam żadnego wpływu, bo urodziłam się z takim, a nie innym zaprogramowaniem wzrostu i długości kończyn. A jeśli chodzi o to, nad czym staram się pracować, to zwracam uwagę na to, co jem. Do tego dochodzi ruch. Staram się nie uciekać od wysiłku fizycznego, ale nie jestem typem sportowca. Lenię się, jak zapewne większość z nas i nie chce mi się pewnych rzeczy zrobić. Ale jeśli chodzi o mój zawód, to on wymaga ode mnie dobrej kondycji nie tylko psychicznej, lecz także fizycznej.