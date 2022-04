Ewa Kasprzyk ćwiczy na siłowni. Robi świecę i zachwyca się muskułami trenera

"Efekt Klimasa polega na zmianie stylu życia. Na pierwszym spotkaniu dowiedziałam się, jaki mam skład mięśniowy, niedobór wody oraz jak powinnam się odżywiać, żeby stracić zbędne kilogramy i poprawić swój metabolizm. Leszek jest bardzo sugestywny. Wskazuje drogę, daje przepisy, a ja się do nich stosuję. Potrzebna jest żelazna dyscyplina - 5 posiłków co 3 godziny. To działa! Schudłam 6 kg w przeciągu 2 miesięcy" - przyznaje z dumą aktorka w rozmowie z AKPĄ.