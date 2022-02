Ewa Kasprzyk dostaje nieprzyjemne telefony. Ktoś chce zniszczyć jej związek

- Na przykład o północy dzwoni do Michała jakaś kobieta i mówi: "musisz na nią uważać, bo ona się spotyka z moim mężem". Nie są to przyjemne sytuacje, pojawia się cień niepokoju. Mnie z kolei ostrzegano przed Michałem, zanim zostaliśmy parą. Różni ludzie mówili, że dają nam dwa miesiące, bo życie z aktorką to koszmar, a ja miałam na niego uważać, bo to imprezowicz – powiedziała Kasprzyk w rozmowie z "Rewią".