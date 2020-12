Ewa Kasprzyk szykuje się do ślubu. Będzie luksusowo

Pod koniec września wyszło na jaw, że Ewa Kasprzyk od roku nie jest już żoną inżyniera budowlanego, z którym przeżyła 36 lat. Aktorka wystąpiła o rozwód w 2019 r. Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz mają dorosłą córkę Małgorzatę, która prezentowała swój talent wokalny w programach typu "Must Be the Music" czy "The Voice of Poland". Kasprzyk od dawna nie mieszkała z mężem i widywano ją u boku młodszych mężczyzn. Później pojawiły się doniesienia, że cztery lata temu podczas wakacji w Turcji poznała przystojnego specjalistę od delfinoterapii.