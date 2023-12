Ewa Kuklińska: Nie miała szczęścia w miłości, ale żyje bez żalu w sercu

Panowie z problemami

Niestety, serce nie sługa – i Kuklińska bez pamięci zakochała się w żonatym mężczyźnie. Ich sekretny romans trwał blisko dekadę, byli praktycznie nierozłączni, a ona sądziła, że jej wybranek z czasem odejdzie od małżonki. Miotali się oboje, aż wreszcie on wyemigrował do Szwajcarii. Kuklińska miała do niego dołączyć, ale plany pokrzyżował jej wybuch stanu wojennego. Ostatecznie okazało się, że wybranek ściągnął do siebie żonę i dzieci, artystce zaś pozostało zacisnąć zęby, pogodzić się z losem i rzucić się w wir pracy. A jednak kontakt wciąż mieli i od czasu do czasu się widywali.