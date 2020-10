Ewa Skibińska znów pokazała się nago. Wyjątkowo zmysłowe zdjęcie

Ewa Skibińska to kobieta, która udowadnia, że wiek to tylko cyfra w metryczce, a piękno nie zna upływu czasu. Aktorka, choć nigdy nie narzekała na brak zawodowych zobowiązań, w ostatnim czasie raczyła fanów swoim talentem głównie w teatrze.

Widzowie chociażby seriali nie mieli tak wielu okazji do przekonania się o jej temperamencie i seksapilu, którym emanuje ze sceny . Do czasu, gdy zagrała w "Ślepnąc od świateł". Jej kreacja zmysłowej, dojrzałej klientki Kubusia w mig oczarowała widzów.

Największe metamorfozy gwiazd

Fakt, roznegliżowane fotki to u Skibińskiej dość częsty widok . Trzeba jednak przyznać, że są to ujęcia wykonane ze smakiem i często na potrzeby nastrojowych sesji zdjęciowych. Ostatnio aktorka pochwaliła się jednym z nich. Jej widok pływającej nago wśród fal wywołał prawdziwą falę komentarzy.

"Każde ciało kobiety jest piękne, jak to mówił pan Zbigniew Wodecki", skomplementowała jedna z fanek. "Jak się ma piękne ciało to dlaczego go nie pokazać", zawtórował inny internauta. "Prześlicznie i doskonale obyś za 5 albo i 10 lat miała takie ciało jak teraz...", dodał kolejny. Trudno się z nimi nie zgodzić, Ewa Skibińska wygląda zachwycająco!