Ewa Sonnet pokazała apartament. Zapomniana gwiazda żyje w luksusie

Ostatnio większość zdjęć Sonnet powstało w jej luksusowym apartamencie. Gwiazdka chwaliła się widokiem z wieżowca i podwieszanym łóżkiem. Zabrała też swoich fanów do łazienki.

Sonnet nie podbiła rynku muzycznego, ale popłynęła na fali chwilowej popularności. W 2007 r. była uczestniczką "Gwiazdy tańczą na lodzie", wystąpiła w show Kuby Wojewódzkiego. W 2012 r. wydała jeszcze jeden singiel, ale nikt jej nie chciał słuchać. Co innego oglądać, bo Sonnet chcąc, nie chcąc wróciła do modelingu i to właśnie w tej branży odnosi największe sukcesy.