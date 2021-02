Ewa Wachowicz podjęła decyzję. Nie otworzy restauracji

Ewa Wachowicz popularność zdobyła dzięki konkursowi piękności. W 1992 r. zdobyła koronę, która stała się dla niej przepustką do kariery. Dziś jednak kojarzy się najbardziej z programami kulinarnymi. Jest jedną z najbardziej znanych "szefowych kuchni" w Polsce. Od lat jest uosobieniem smaku i stylu. Doskonale czuje, co jest trendy i w kuchni, i w modzie.

Wachowicz jest właścicielką restauracji w Krakowie. Niestety na razie lokal z powodu obostrzeń pozostaje zamknięty. W rozmowie z Jastrząb Post powiedziała, że to dla niej trudny czas.

- Restauracja jest ciągle zamknięta. Takie są wytyczne naszego rządu. Jest to niezwykle trudny czas dla restauratorów, bo restauracja jest nieczynna ponad pół roku. Żeby utrzymać załogę, to jest naprawdę nadludzki wysiłek. Z moimi wspólnikami jesteśmy w stanie to zrobić tylko z jednego powodu, ponieważ mamy inne źródła utrzymania. Ale jesteśmy na granicy wytrzymałości.