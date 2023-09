Ewa Wachowicz wyszła za mąż. Dowbor przeprasza, że nie było go na ślubie. Wiadomo, dlaczego

Obserwatorzy popularnej w sieci pary bez trudu znajdą odpowiedź na pytanie, dlaczego Dowborów zabrakło na ślubie koleżanki z Polsatu. Wszystko przez to, że dopiero wczoraj wracali autem z Hiszpanii, gdzie niedawno kupili dom i spędzili całe wakacje. Jak widać, postanowili wykorzystać czas do końca, tuż przed powrotem ich córek do szkół. Tak długa podróż wymagała jednak przystanku w Toskanii, więc rodzina Dowborów jeszcze nie wróciła do Polski.