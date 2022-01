Ewelina Lisowska kusi na potęgę. Zdecydowała się na krótki dół i przezroczystą górę

W ubiegłym roku Ewelina Lisowska pokazała porównanie dwóch zdjęć, do których pozowała ubrana w to samo bikini. Jedno z nich zostało wykonane kilka lat temu, gdy wokalistka ważyła zaledwie 45 kg, drugie zaś było aktualne. Wyraźnie było na nim widać, że w ostatnim czasie kształty piosenkarki się zaokrągliły. Gwiazda przyznała, że przytyła ok. 7 kg.