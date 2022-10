Fala krytyki. Amerykańska gwiazda filmów dla dorosłych w polskiej produkcji

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" ma się pojawić w sprzedaży w 2023 roku na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Można zaryzykować stwierdzenie, że będzie to najciekawszy dodatek do gry w przyszłym sezonie. Dodajmy, że od kilku tygodni polska gra przeżywa prawdziwy renesans. Od momentu pojawianie się na Netfiksie serialu "Cyberpunk: Edgerunners", nastąpił ogromny wzrost jej popularności. "Cyberpunk 2077" znów stał się jedną z najlepiej sprzedająca się gier na rynku, a liczba aktywnych graczy wzrosła do kilkudziesięciu tysięcy.