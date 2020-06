Falstart Radia "Nowy Świat". Jeden z dziennikarzy chory na COVID-19

"Do zaplanowanej daty uruchomienia Radia "Nowy Świat" pozostało osiem dni. Studio emisyjne wymaga jedynie prac wykończeniowych, ramówka została przygotowana, aplikacja oraz strona internetowa wymaga ostatnich szlifów. Choć wielu uważało nas za szaleńców, osiem dni wystarczyłoby nam na doprowadzenie do emisji pierwszej audycji na żywo z Wilanowa " - czytamy w oświadczeniu.

"Do momentu przeprowadzenia przez te osoby testu i uzyskania wyniku, są one objęte kwarantanną. W konsekwencji wszystkie prace zespołowe związane z uruchamianiem Radia Nowy Świat, wymagające pracy w siedzibie, musimy wstrzymać przynajmniej do najbliższej środy (24.06), w nadziei na uzyskanie do tego dnia miarodajnych, negatywnych wyników" - czytamy.