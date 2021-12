Fałsze, podwinięte sukienki i zmyślone gwiazdy. Największe sylwestrowe wpadki

"Out of touch"

Playback – wynalazek, którym gardzą słuchacze i widzowie, nierzadko ratuje jakość koncertów nadawanych w telewizji. Niestety wystarczy jeden mały błąd technicznego i mamy wpadkę, która może zapaść w pamięć widzów bardziej niż cały dorobek artystyczny wykonawcy. Widzowie Sylwestera Marzeń z Dwójką z 2017 r. dobrze pamiętają moment, gdy na scenę w Zakopanem wyszedł zespół Uniting Nations z piosenką "Out Of Touch". Poznali wtedy zupełnie nową jakość playbackowej porażki. Daz Sampson poruszał ustami do wyciszonego mikrofonu podczas żeńskich partii utworu, a jego towarzyszka niezbyt udanie dośpiewywała chórki, brzmiąc przy tym głośniej niż wszystko inne. Ale podczas całego występu obydwoje zachowywali się, jak gdyby tak właśnie miało być. W sieci pojawiły się nawet spekulacje, że była to zemsta zespołu na organizatorach za to, że nie pozwolono im wystąpić na żywo.