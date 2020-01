Fani Michała Koterskiego zarzucają mu fałsz. "Czuję się w obowiązku mówić głośno o mojej miłości do Jezusa Chrystusa"

Michał Koterski udał się na noworoczną pielgrzymkę. Zarzucono mu lansowanie się na wierze.



Michał Koterski pochwalił się na Instagramie zdjęciami z miejscowości Medjugorie, gdzie doszło do objawień maryjnych . Wyznał, że udał się tam z konkretnymi intencjami, również tymi, które otrzymał od swoich fanów.

Nie wszystkim jego odbiorcom spodobało się dzielenie swoimi religijnymi przeżyciami. Aktorowi zarzucono lansowanie się na wierze. Michał Koterski zareagował na to ciętą ripostą.

- W czasach kiedy wiara w Boga nie jest w modzie , to mało że wypada, ale wręcz czuje się w obowiązku lansować się i mówić głośno o mojej miłości do Jezusa Chrystusa. Jestem dumny, że mogę być jego apostołem. Chwała Panu - napisał w odpowiedzi na Instagramie (zachowano oryginalną pisownię).

Znalazły się również złośliwe komentarze sugerujące, że Koterski wpadł z jednego nałogu w drugi. Dawniej celebryta był uzależniony od narkotyków. Na kąśliwe zdanie fana "Stary, nowy diler cię naciąga", celebryta odpowiedział: "ale za to jaki, ma najlepszy towar i to za darmo, a do tego w pakiecie radość z życia, spokój ducha i zbawienie".