Fani widzieliby w zupełnie innym programie. Agnieszka Woźniak-Starak szczerze odpowiada

"Parę miesięcy temu pisałam, że lubię zmiany i proszę bardzo! Już wiosną zamiast dzień dobry, będę mówić dobry wieczór i to u boku nowego partnera, jak szaleć to szaleć. Razem z Janem Pirowskim dołączamy do ekipy 'Mam talent!' i wspólnie z fantastycznymi jurorami Agnieszką, Julką i Marcinem będziemy szukać innych fantastycznych ludzi obdarzonych najróżniejszymi talentami" - napisała dziennikarka.