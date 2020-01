Fanka przyłapała Keanu Reevesa jedzącego lody. "Niezwykle skromny i super miły"

Keanu Reeves został zauważony przez jedną z fanek przed sklepem Baskin-Robbins w Alameda w Kalifornii. Aktor siedział na krawężniku i jadł lody.

Według pracowników lokalnego sklepu, gwiazdor wszedł sam do środka i zamówił gałkę lodów w rożku. Po dokonanym zakupie zostawił duży napiwek i wyszedł na zewnątrz, aby w spokoju zjeść loda. Tam zauważyła go użytkowniczka Twittera, która nagrała krótki film i poprosiła aktora o wspólne zdjęcie.

Fani natychmiastowo skomentowali: "Gdyby tylko więcej gwiazd było takich jak on - pokornych i bardzo miłych. Kiedy jest w Londynie, to zawsze jeździ metrem. A gdy ktoś tego potrzebuje, bez wahania ustępuje miejsca."

Jedna z użytkowniczek Twittera zapytała: "Czy faktycznie jest tak miły, jak o nim mówią?", na co dziewczyna odpisała: "Był bardzo skromny i super miły. To bardzo wyluzowany koleś".

Najwyraźniej to, na co zwracają fani, to nie wygląd czy status gwiazdy, ale "normalność" i prostota. W końcu to cechy rzadko spotykane w świecie celebrytów. Życzymy sobie więcej takich gwiazd jak Keanu.