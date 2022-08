Fanka zaprosiła księcia George'a na swoje urodziny. Księżna Kate odpowiedziała

Na szczęście królowa Elżbieta II ma asa w rękawie w postaci księcia Williama i jego rodziny, którzy z czasem wyrośli na zdecydowanych ulubieńców Brytyjczyków. Otwarci, empatyczni i uśmiechnięci Cambridge'owie wzbudzają sympatię, a ich dzieci rozczulają. Co więcej, dbają o to by mieć jak najlepszą prasę. Ostatnio nadarzyła się ku temu świetna okazja.