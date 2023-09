Faye Fantarrow zmarła na raka mózgu. Miała zaledwie 21 lat

Mentorem wokalistki był Dave Stewart z zespołu Eurythmics. Określał Faye jako "wyjątkową, fantastyczną, zabawną, pełną życia dziewczynę". Dodał także w rozmowie z BBC, że był pod wrażeniem jej talentu i spędził wspaniały czas podczas ich wspólnej pracy nad muzyką. - To ogromna strata. Była szczera, była wierna sobie. Czuła i rozumiała to, co śpiewa. Mogła stworzyć wielkie rzeczy - komentował.