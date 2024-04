Festiwal Italo Disco w Sopocie! Wielkie święto muzyki i tańca

Jego kariera rozpoczęła się w 1980 roku. Jego pierwszym hitem w Europie był singiel "Hey Hey Guy" z 1984 r., a kolejne hity to: "Tonight", "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8", "Mary Ann", "Everybody Is Dancing", "Baby Call Me", "Glasses Men" i "Don’t Cry. Wiele piosenek Laszlo śpiewa pod własnym nazwiskiem, a wiele innych pod pseudonimami, takimi, jak: Ric Fellini, DJ NRG i Ricky Maltese. Jego najnowsze single to "Leather Man" i "Time Of My Life". Pracuje nad kolejnym albumem, który ukaże się wkrótce. Koncertuje na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej.