Festiwal Nowe Horyzonty prezentuje konkurs jakiego jeszcze nie było. Do udziału zachęca Marcin Prokop

Konkurs „Film Your Story” składa się z dwóch etapów. W pierwszym, należy do 25 maja przesłać pomysł na film, który to film możliwy będzie do zrealizowania smartfonem. Może to być scenariusz, skrypt, storyboard, prezentacja, etc. – liczy się kreatywność i otwarta głowa. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursowe wybierze 15 prac. W drugim etapie ich twórcy otrzymają smartfony, za pomocą których zrealizują swoje koncepcje.