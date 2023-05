Festiwalowy skład się poszerza. Mata dołącza do Zdobywców Fryderyków

O Michale Matczaku, zwanym Matą, głośno zrobiło się już od czasu pierwszego singla. Kontrowersyjny klip do "Patointeligencji" zapowiadający solowy album "100 dni do matury" obejrzało na kanale YouTube 40 mln osób, a sam krążek wydany w styczniu 2020 roku zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży OLIS i od razu pokrył się podwójną platyną. Mata był już wówczas związany z prężnie działającą wytwórnią SBM Label, promującą młodych polskich raperów. Kariera młodego Matczaka dopiero nabierała tempa, ale już jesienią, kiedy uhonorowano go aż 4 statuetkami Popkilerów, czyli nagrodami branży hip-hopowej, wiadomo było, że wytwórni przybył kolejny czarny koń.