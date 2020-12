Filip Chajzer naśmiewa się z Sylwestra TVP. Pokazał, ile zarobią statyści

Choć pandemia koronawirusa zamroziła sektor kultury i rozrywki, Telewizja Polska nie widzi przeszkód w zorganizowaniu Sylwestra Marzeń na scenie amfiteatru w Ostródzie . Lokalna społeczność nie będzie mogła brać udziału w zgromadzeniu, ale wygląda na to, że agencja statystów zadba o to, aby telewidzowie ujrzeli na ekranach publiczność pod sceną.

Tak będzie wyglądał sylwester w telewizji

"Agencja Statystów i Epizodystów poszukuje do udziału w sylwestrowej zabawie osób w wieku ok. 18-35 lat z poczuciem rytmu. (...) Wyjazd z Warszawy do Ostródy ok. 12.00, powrót z Ostródy do Warszawy 1 stycznia 2021 ok. 4 rano. Stawka 200 zł, płatne po pracy" - czytamy.