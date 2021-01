Filip Chajzer o godzinach dla seniorów. "Dostałem zakaz wejścia"

Godziny dla seniorów to jedna z tych zasad wprowadzonych przez rząd, które budzą gorące dyskusje. "Mistrz Stanisław Bareja miałby dziś ręce pełne roboty" - pisze Filip Chajzer.

Powoli zbliżamy się w Polsce do roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu. I choć dziś w dużym stopniu przyzwyczailiśmy się do życia w pandemii i z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, to wiele obostrzeń dalej budzi kontrowersje. A przynajmniej gorącą dyskusję. Tak jest z "godzinami dla seniorów", wprowadzonymi przez rząd już kilka miesięcy temu. Zasada, która miała ułatwiać seniorom robienie zakupów w określonych godzinach, uprzykrza nieco życie pozostałym osobom.

Odniósł się do tego Filip Chajzer.

"Seniorów brak. Nie dzieję się nic (brakuje tylko latających suchych badyli z westernów, tumbleweedów), no może poza tym, że dostałem zakaz wejścia, uprzejmy acz stanowczy" - pisze Chajzer w komentarzu do zdjęcia pod jednym ze sklepików. Siedzi na betonie przed wejściem, bo zahaczył o godziny dla seniorów.

"Nie kłócę się, bo to przecież nie sympatycznej Pani z Rossmanna wina. Nie ona te zasady wymyśliła, ale ona dostanie po głowie jak 'przyjdzie kontrol'. Dzwoniłem do taty, co by zrobił mi zakupy, ale akurat prowadzi audycję dla emerytów w radiu Pogoda. To może tłumaczyć ich brak tu, ale chyba problem jest bardziej złożony niż magnetyczny głos Zygmunta i hity Teresy Tutinas" - żartuje prowadzący "Dzień dobry TVN".

W komentarzach wywiązała się ciekawa dyskusja. Większość internautów jest zdania, że godziny dla seniorów to absurd, na którym niewiele osób wychodzi dobrze. Narzekają nie tylko ci młodsi, ale i sprzedawcy, i ci w podeszłym wieku, którzy chcą robić zakupy wtedy, kiedy im to pasuje.