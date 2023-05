Filip Chajzer pisze o byłej narzeczonej. Podziękował jej za jedno

"Bycie samotną/samodzielną mamą (tylko my same wiemy, jak naprawdę się czujemy) to dwa razy więcej pracy, dwa razy większy stres i dwa razy więcej łez. Ale to też dwa razy więcej miłości i dwa razy więcej uścisków" - opisywała swoją sytuację Małgorzata Walczak.