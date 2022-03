Filip Chajzer pokazał zdjęcie premiera. Nie może uwierzyć w to, co zobaczył

To zdjęcie Mateusza Morawieckiego może szybko zrobić furorę. Widzimy na nim premiera udzielającego wywiadu mediom. Internauci od razu zauważyli ciekawy szczegół - jeden z dziennikarzy trzyma w dłoni mikrofony dwóch konkurencyjnych stacji - TVP Info i TVN24. To moment, którego zapewne wielu jeszcze do niedawna zupełnie sobie nie wyobrażało.