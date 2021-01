Filip Chajzer pręży muskuły. Pokazuje, co osiągnął w czasie pandemii

Kilka dni temu Filip Chajzer próbował przed kamerami "Dzień dobry TVN" swoich sił w tańcu na rurze. Przy okazji spotkania z Przemysławem Długołęckim, jednym z najlepszych tancerzy pole dancew Polsce, także prezenter TVN wskoczył na rurę i zrobił kilka - łatwych tylko z pozoru - pozycji. Jak podkreślał zaproszony do studia TVN tancerz, akrobacje na rurze wymagają ogromnej siły mięśni i wytrzymałości. Jak się jednak okazuje, nad obiema kwestiami Filip Chajzer od dawna pracuje w zaciszu swojej domowej piwnicy. Na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym pręży imponujących rozmiarów muskuły. Efektami swoich treningów starał się jednocześnie zachęcić do pracy nad sobą innych.

"W pandemii były dwie opcje - 1) Usiąść na d***e, uruchamiając ją do podróży w kierunku lodówki 🍟🌭🍔 2) uruchomić d**ę i skierować ją w stronę schodów do piwnicy" - napisał Filip Chajzer.

"Do czerwca będzie to jakoś wyglądać. To co, lecicie ze mną od poniedziałku?" - zachęcał internautów, a ci nie kryli podziwu dla jego bicepsów.