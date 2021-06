Filip Chajzer szczerze o depresji. Sparaliżowało go to, jak hejterzy wykorzystali jego osobistą tragedię

Depresja Chajzera spowodowana była falą hejtu, jaka zalała go w pewnym momencie. Gwiazdor wyjawił, że zachorował w styczniu 2020 r. – Pewien youtuber opublikował film, którego tytuł mógłby brzmieć: "Wszystko, co najgorsze, o Filipie Chajzerze". Założenie – Filip Chajzer to bardzo zły człowiek, a żeby to ukryć, angażuje się w akcje charytatywne. Taka wizja artystyczna. Wolny kraj, wolny internet. Rozumiem zasady gry. Okazało się jednak, że autor tego ‘dzieła’ ma skupioną wokół siebie bardzo dużą społeczność, która przypuściła na mnie frontalny atak. Brutalny. Nie tylko w komentarzach – przyznał.