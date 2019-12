Finalistka "Top Model" pokazała żonę Marcina Prokopa. To jej zawdzięcza sukces

Marcin Prokop i jego żona bardzo chronią swoją prywatność. Dopiero teraz, dzięki Ani Markowskiej z "Top Model", wyszło na jaw, czym obecnie zajmuje się i jak wygląda Maria Prokop.

- Na początku Marcin do mnie zadzwonił. Mieliśmy co prawda działać pod agencją Marcina: Prokop studio, natomiast nie do końca wiedzieliśmy jak to wszystko rozwiązać, bo ja też modowo będę chciała działać. No i okazało się, że Marysia chciałaby się mną zająć. Też wiem, że miałam ogromne wsparcie córki Marcina i Marysi, która oglądała Top Model. Więc to chyba jej zawdzięczam to wszystko. No i udało się - powiedziała w rozmowie z Jastrząbpost modelka.