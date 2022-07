Fit Lovers wynajmują swój dom w Bieszczadach. Znamy ceny

"Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady" - to rozpowszechnione w sieci powiedzonko dotarło i do Fit Lovers. Sęk w tym, że para nie postanowiła wyprowadzić się ze stolicy, a jedynie kupiła dom z dala od zgiełku i wyremontowała go, by wynajmować teraz innym. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Ale tym razem nie będzie to paragon grozy.