FKA twigs opowiedziała o rasizmie, którego doświadczyła. "To było przerażające"

FKA twigs, której prawdziwe imię i nazwisko brzmi Tahliah Barnett, przyznała, że gdy spotykała się z Robertem Pattinsonem , fani aktora traktowali go jak "białego księcia z bajki". Nie wszystkim spodobało się to, że gwiazda "Zmierzchu" jest w związku z mulatką. Pod adresem wokalistki rzucano wiele niepochlebnych komentarzy i rasistowskich docinek.

Niedawno artystka była gościem podcastu Louisa Theroux "Grounded". Gwiazda wyznała, że kiedy umawiała się z Robertem Pattinsonem , nie mówiła o tym, czego doświadcza. - To było przerażające i myślę, że zbiegło się to z okresem, kiedy czułam, że nie mogę o tym mówić - zdradziła.

- Czuję, że gdybym przechodziła przez to teraz, to mogłabym o tym porozmawiać i zrobić z tym coś. Nie wiem, czy wtedy miało to związek z moim wiekiem, czy z klimatem społecznym, czy może przez to, że jestem czarnoskórą dziewczyną z Cheltenham i pochodzę z rodziny o niskich dochodach. Może to miało związek także z faktem, że muszę na wszystko pracować dwa razy ciężej, żeby móc dostać miejsce przy stole - wyjaśniła.